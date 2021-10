A Bellaria teli decorativi per coprire le vetrine dei negozi sfitti, torna l'iniziativa natalizia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:14 - 26 Ottobre 2021

Negozio sfitto addobbato a Bellaria Igea Marina.



Fino al 15 novembre i proprietari di negozi e immobili sfitti di Bellaria Igea Marina potranno fare richiesta in Comune: pagando 50 euro, e ricevere teli in pvc da apporre sulle vetrine. Coperture esterne che, in linea con quelle già distribuite con la prima edizione dell’iniziativa, ritraggono foto e altri contenuti a matrice turistica.



Sempre entro la stessa scadenza, le attività del territorio potranno fare richiesta in comune e ricevere una stella luminosa e addobbi omogenei a quelli impiegati nell'illuminazione pubblica, da installare all'esterno della propria attività.



Un anno fa furono dieci i proprietari ad avvalersi della prima possibilità, una settantina invece le attività che hanno addobbato la propria area esterna, contribuendo a rendere Bellaria Igea Marina una città più luminosa durante le feste. Per entrambe le iniziative, è sufficiente compilare la modulistica disponibile anche sul sito istituzionale, e consegnarla allo Iat di via Leonardo da Vinci: a cui è possibile telefonare per ulteriori informazioni allo 0541.343808.