Rimini, aperto il nuovo parcheggio per la scuola di infanzia Il volo

Attualità

Rimini

| 13:51 - 26 Ottobre 2021

Il nuovo parcheggio di via Ugo Bassi.



È stato aperto ieri (lunedì 25 ottobre) il nuovo parcheggio pubblico al servizio della scuola dell’Infanzia “Il Volo”, in via Ugo Bassi, a seguito dei lavori di asfaltatura e di installazione della segnaletica stradale, al fine di rendere sicuro l'accesso a scuola. Piccole rifiniture verranno ultimate a breve, con l'installazione di alcuni arredi, come le rastrelliere per le bici, e di un cancellino di ingresso alla scuola che consente l’accesso diretto dal nuovo parcheggio. "Nel complesso l’accessibilita’ alla scuola è migliorata anche grazie alla realizzazione della pista ciclabile sull’asse di via Roma/via Ugo Bassi che collega la stazione ferroviaria con l’ospedale Infermi, un intervento ampio che ha visto anche la realizzazione della rotonda all’incrocio con via Pascoli", evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini.



Aggiunge l'assessore Roberta Frisoni: "Un intervento importante per tutto il quartiere, che sarà reso ancora più sicuro nei prossimi mesi, con la colorazione in rosso degli attraversamenti ciclabili presenti sull’asse per migliorarne la visibilità”.