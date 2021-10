Rimini, giovedì 28 ottobre prima seduta del nuovo consiglio comunale 

Attualità

Rimini

| 13:46 - 26 Ottobre 2021

Consiglio comunale di Rimini (foto di repertorio).



A seguito della proclamazione degli eletti del 12 ottobre scorso, è stata convocata per dopodomani (giovedì 28 ottobre), dal sindaco Jamil Sadegholvaad, la prima seduta del nuovo consiglio comunale. Come prescrivono la normativa e lo statuto comunale, sarà presieduta dal consigliere anziano Edoardo Carminucci (colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco). Per l'occasione sarà eletto il nuovo presidente del consiglio comunale: in lizza, secondo rumors attorno a palazzo Garampi, Giulia Corazzi ed Elisa Marchioni.