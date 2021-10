Santarcangelo, torna il bando per le borse di studio in memoria di Caterina Gambuti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:33 - 26 Ottobre 2021

I ragazzi premiati lo scorso anno con le borse di studio.



Sono sei le borse di studio, da 500 euro ciascuna, messe a disposizione con il bando in memoria di Caterina Gambuti per gli studenti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. Al bando possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno delle scuole superiori che nell’anno precedente abbiano conseguito una media di almeno 8/10. Ragazze e ragazzi a cui è già stata assegnata la borsa di studio in precedenza non possono invece partecipare.



La domanda va presentata entro sabato 20 novembre 2021 compilando il modulo online pubblicato sul sito del Comune di Santarcangelo (www.comune.santarcangelo.rn.it) utilizzando le credenziali Spid, Cie o CNS (smartcard/smartkey - firma digitale).



La formulazione della graduatoria terrà conto del punteggio di merito conseguito, dell’indicatore della situazione economica (Isee) e del numero di componenti del nucleo familiare. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali di Santarcangelo chiamando il numero 0541/356.234 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.