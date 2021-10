Rimini, viaggia in autostrada con un tir in sovraccarico di quasi una tonnellata

Cronaca

| 13:16 - 26 Ottobre 2021

Viaggiava in autostrada a bordo di un tir in sovraccarico di quasi una tonnellata: è scattata così una sanzione, dopo il controllo operato dalla Polizia Autostradale all'altezza del casello di Rimini Nord. Gli agenti hanno notato il mezzo pesante stipato fino all'inverosimile, di infissi e altro materiale edile, e hanno deciso di effettuare accertamenti, dai quali è emerso che il tir viaggiava in sovraccarico di oltre 900 kg rispetto ai limiti imposti dalla legge. Il legale rappresentante della ditta di autostrasporto rischia ulteriori guai, in corso le verifiche sulla posizione lavorativa dell'autista, un 33enne straniero che è stato denunciato e risultati indagato per ingresso illegale in Italia.