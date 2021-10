Gli albergatori di Riccione si preparano per il 2022 con corsi di aggiornamento

Attualità

Riccione

| 12:01 - 26 Ottobre 2021

Hotel Belvedere di Riccione.



Federalberghi Riccione e Iscom E.R. sede di Rimini organizzano corsi di formazione e coaching, cofinanziati con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna per preparare gli albergatori ad affrontare le sfide del 2022.



Gli albergatori di Riccione investono da sempre in formazione per migliorare ed adeguare le loro strutture alle nuove dinamiche del mercato, cercando di riuscire a mantenere alto il livello di eccellenza nell’ospitalità.

I corsi di formazione saranno gratuiti e si svolgeranno sia in modalità online che in presenza.



La formazione punta al perfezionamento delle tecniche di comunicazione, del marketing e della gestione dei social media per fare degli hotel di Riccione un motore per la promozione di tutto il territorio. Simone Puorto consulente aziendale tra i più quotati nel panorama italiano e internazionale, parlerà delle “Tecnologie e strategie commerciali vincenti per il settore alberghiero”. Simone Andrello della Travel Film School di Torino tratterà le tecniche per la creazione dei video con lo smartphone per la valorizzazione degli alberghi e del territorio.

Il tema del turismo enogastronomico verrà approfondito dal Sommelier Bruno Piccioni, con un corso esperienziale che porterà gli albergatori a visitare tantissime aziende produttive locali. Filippo Bonucci di Edita Rimini insieme ai suoi collaboratori, tratterà gli argomenti più caldi del marketing alberghiero dando indicazioni pratiche su come sfruttare al massimo Google, Facebook e Booking.com. Innovativi i coaching one to one aziendali collegati ai corsi di formazione.



In totale sono in partenza 4 corsi e oltre 50 coaching per un totale di oltre 100 operatori in formazione tra titolari e dipendenti.

Per info su calendari e requisiti: blog.federalberghiriccione.it ; www.facebook.com/federalberghiriccione