Cronaca

Riccione

| 11:16 - 26 Ottobre 2021

Stupefacente e soldi sequestrati allo spacciatore.



Spacciatore 19enne denunciato dai Carabinieri di Riccione. I militari, nel corso di un controllo, hanno fermato il giovane, residente in riviera, che aveva con sé 40 grammi di hashish, divisi in dosi e pronti per lo spaccio. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 4 grammi di cocaina, già in dosi, un bilancino di precisione e 100 euro, somma ritenuta provento dell'attività illecita.

Il 19enne, incensurato, è stato denunciato e tutto lo stupefacente è stato sequestrato.