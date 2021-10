Calcio Promozione: i tabellini ottava giornata Girone F

Sport

Rimini

| 18:27 - 31 Ottobre 2021

Tabellini ottava giornata di Promozione.



Asar - Gambettola 1-3



ASAR: Mauri, Milano (Broccoli), Zanni (Alberto), Sogos, Franchi, Fattori; Sparaventi, Fantini (Abati), Lorenzoni (Bologna), Marchionna, Pierri.

In panchina: Marcaccini, Bacchini, Pari, Sisti, Stella.

All. Vanni.

GAMBETTOLA: Renzetti, Marconi (Ballistreri), Alberighi, Gega, Guerra, Severi, Capellini (Savini), Giulianelli (Rigoni), Bernacci (Khayat), Vukaj, Blasetti.

In panchina: Ambrosini, Faggi, Alijahej, Limounì, Galassi.

All. Freschi.



ARBITRO: Sangiorgi di Imola.

RETI: 11' st rig. Bernacci, 12' st Pierri, 35' st e 43' st Bernacci.

AMMONITI: Sparaventi, Vukaj.



Spontricciolo - Bellaria Igea Marina 2-2



SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S. (10' st Gjoshi), Pivi (40' st Tonti), Mohamed Salah, Ioli, Rossi, Fabbri A., Meluzzi (40' st Durante), Giovanelli (20' st Capriotti), Cugnigni (26' st Fantini).

In panchina: Martini, Borgognoni, Crescentini.

All. Pellegrino.

BELLARIA IGEA MARINA: Magnani, Grossi, Venturi (38' st Bottini), Fusi, Zanotti, Pruccoli; Bellavista, Paganelli; Meluzzi, Facondini (26' st Vitali), Cocco.

In panchina: Ramenghi, Minacapilli, Alvisi, Mazzarella, Ceccarelli, Marchini, Bua.

All. Fusi.



ARBITRO: Casali di Rimini.

RETI: 23' pt Facondini rig., 33' st e 42' st Capriotti, 49' st Zanotti.

AMMONITI: Brisigotti, Pivi, Mohamed Salah, Rossi, Ioli, Cocco, Venturi.



Torconca Cattolica - Sant'Ermete 6-1



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini (15' st Antonacci), Codignola (18' pt Pasini N.), Tombari; Ortolani (22' st Chiussi), Mercuri; Pasolini, Casoli, Mani (39' st Moretti).

In panchina: Pasini E., Guenci, Cipiccia, Bottoni.

All. Vergoni.

SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi (25' st Canducci), Merendino, Contadini, Baffoni (15' st Albini), Gattei Colonna; Fuchi, Marconi (24' st Kapitonov); Sartini, Benvenuti (1' st Benvenuti), Mezgour.

In panchina: Baldassarre, Marcaccio, Rossi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Alberani di Ravenna

RETI: 21' pt Mani, 39'pt Mercuri, 9' st Pasolini, 14' st rig. Fuchi, 22', 37' e 47' st Pasolini.

AMMONITI: Codignola, Nicolini, Merendino.



Verucchio - Granata 1-1



VERUCCHIO: Caprili, Girometti, Campidelli, Casadei, Grossi, Pasini (37' st Fabbri); Genghini (22' st Manfroni), Ciccarelli; Bento Da Silva, Bruma (37' st Michilli), Bascioni (21' st Ribezzi).

In panchina: Bianchi, Renzi, Guarino, Muccioli, Baschetti.

All. Nicolini.

GRANATA: Venghi, Baldani (1' st Ronchi), Arfilli, Kalac, Silighini (12' st Braccini), Asslani; Giannini (6' st Romagnoli), Mastria (12' st Boni); Vitali (37' st Pellegrini), Ambrosini, Campinoti.

In panchina: Giustore, Crudeli, Brigliadori, Zavalloni.



ARBITRO: Zampini di Ravenna.

RETI: 8' pt Vitali, 28' pt Genghini.

AMMONITI: Ribezzi, Venghi, Kalac, Mastria, Ambrosini, Braccini, Asslani.

ESPULSO: 35' st Girometti per doppia ammonizione.



Gatteo - Sampierana 0-2 (68' Pippi rig., 79' Narducci)



Novafeltria - Pietracuta 0-3



Misano - Due Emme 1-2 (anticipo del sabato)



CLASSIFICA: Pietracuta 21 punti, Gambettola 19, Torconca e Novafeltria 16, Misano Adriatico 15; Bellaria 14, Due Emme 11, Sant'Ermete e Granata 10; Asar 9, Sampierana 7, Verucchio 6, Gatteo 3; Spontricciolo 2.