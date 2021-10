Rimini-Correggese, mister Gaburro: 'Test difficile, la mia squadra può ancora crescere'

Sport

Rimini

| 13:43 - 30 Ottobre 2021

Marco Gaburro in conferenza stampa.

Il Rimini capolista (22 punti) ritorna al Romeo Neri dove affronta la Correggese (9 punti) degli ex Pupeschi, Pasquini e Simoncelli per infilare la settima vittoria consecutiva (ottava stagionale). Si gioca alle ore 14:30 per il ritorno all'ora solare. Possibile che il tecnico cambi qualche pedina: sono tutti disponibili a parte Berghi e Kamara.

Sembra una partita dall'esito scontato, invece così non è. “Della Correggese bisogna leggere bene i numeri, insieme a noi è la squadra che ha cambiato di più – sottolinea mister Gaburro – nelle prime tre partite ha collezionato un punto, nelle ultime cinque gare ha perso solo con l’Aglianese al 94′ collezionando nelle altre quattro partite due vittorie (una in trasferta contro il Mezzolaar) e due pareggi. Non mi aspetto una partita tanto semplice, ma un po’ in linea con quella che abbiamo dovuto gestire in casa con il Querceta. La Correggese è in crescita, non rinuncia a costruire e non si perde in tanti palleggi. E' una squadra pragmatica, con possesso palla ordinato e individualità di livello, superiore a quelle che di scena a Romeo Neri”.

Che cosa si aspetta di più dalla sua squadra?

“L'obiettivo è migliorare la manovra, a volte diamo l'idea di sederci su Gabbianelli perdendo un po' di iniziativa in altre parti del campo. Dobbiamo tornare a macinare in casa mentalmente in maniera ancora più importante di quello che siamo riusciti a fare nell'ultimo periodo. In casa contro il Progresso siamo scesi in campo con una carica che ci ha permesso di trasformare in gol tutte le prime occasioni, nelle altre non ci siamo riusciti. Dobbiamo lavorare per tornare ad essere soprattutto in casa quel tipo di squadra lì”.

Tra due partite la sfida contro l'Aglianese che potrà dire qualcosa di più.

“L'obiettivo è fare nelle prossime partite più punti possibile nelle per allungare sullee ionseguitrici e presentarci allo scontro diretto con l'Aglianese in posizione ancora migliore”.

ste.fe.