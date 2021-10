Calcio D, il Ravenna fa il colpaccio ad Agliana (0-2), pareggio della Sammaurese (0-0)

Sport

Rimini

| 20:52 - 31 Ottobre 2021

Adornato, portiere del Real Forte Querceta (foto Venturini).

Ultima domenica di ottobre per la serie D. Nel Girone D, tra el rivali del Rimini vince il Lentigion e cade in casa per mano del Ravenna l'Aglianese. Pareggio della Sammaurese in trasefrta a Sasso Marconi, successo interno per il Seravezza; affonda il GhiviBorgo, batutto in casa dal Real Forte Querceta.

I RISULTATI

Aglianese-Ravenna 0-2 (46' Haruna, 90' Spinosa)

Alcione Milano-Fanfulla 0-1 (84' Mouddou)

Athletic Carpi-Mezzolara 0-0

Bagnolese-Tritium 3-1 (10' Michael, 22' Cortesi, 82' Scaramuzza, 86' Marani)

Ghiviborgo-Real Forte Querceta 0-2 (40' Bechini, 93' Di Paola)

Lentigione-Progresso 2-0 (62' rig. Caprioni, 88' rig. Formato)

Prato-Forlì ieri 1-0 (64' Pardera)

Rimini-Correggese 2-0 (3' Mencagli, 70' Ferrara)

Sasso Marconi-Sammaurese 0-0

Seravezza P.-Borgo San Donnino 2-1 (56' Saporiti, 70' Bigotto, 80' Saporiti)

LA CLASSIFICA

Rimini 25; Lentigione 22; Agliasnese 17; Ravenna, Prato 16; Sasso Marconi, Seravezza, Mezzolara 14; Athletic Carpi 13; Fanfulla, Sammaurese, Alcione, Real Forte Querceta 11; Correggese 9; Bagnolese, Forlì 8; Borgo San Donnino, Progresso 7; Tritium 6; Ghiviborgo 5.