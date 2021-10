Calcio D: Rimini - Correggese 2-0, le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

Rimini

| 17:03 - 31 Ottobre 2021

Piscitella esulta dopo il gol (foto Venturini).

Di Giorgia Bertozzi



MARIETTA 6: non pare sicurissimo in un paio di occasioni, che vengono sbrogliate dai suoi difensori. Si fa comunque trovare pronto sull'ordinaria amministrazione.

LO DUCA 6: dietro non gli creano particolari problemi, quindi può dare manforte alla squadra con inserimenti sulla fascia di competenza.

CARBONI 6.5: in apertura una bella chance per far esultare il Neri, ma non centra lo specchio. Poi fa buona guardia, annullando il centravanti Lucatti.

PANELLI 6.5: qualche piccola sbavatura in più rispetto a Carboni, ma tanto apporto alla manovra di costruzione della squadra.

HAVERI 6: non è la sua miglior giornata in quanto a precisione dei passaggi, ma fa valere la sua prestanza fisica e la corsa quando è l'ora di chiudere i varchi. Nonostante la mobilità di Simoncelli, non soffre.

ANDREIS 6.5: sempre lucido quando c'è da servire i compagni, fin dall'avvio, quando si veste da assist-man per Piscitella. Sempre nel vivo della manovra.

TANASA 6.5: un autentica diga a centrocampo.Tocca un'infinità di palloni, quasi sempre nel modo giusto.

TONELLI 6.5: il più preciso del centrocampo biancorosso, cerca in un paio di occasioni fortuna in avanti.

GABBIANELLI 6: a volte un po' troppo innamorato del pallone, si fa sfuggire qualche buona occasione nel tentativo di fare più del dovuto. Dà comunque un buon apporto al reparto avanzato.

MENCAGLI 6: un bel servizio per Tonelli, un colpo di testa insidioso parato dal portiere e tanto lavoro per la squadra.

PISCITELLA 7.5 (Il migliore): avvio super in entrambe le frazioni, da cui derivano un gol e un tiro respinto sulla linea in extremis. Nel mezzo tanta sostanza e qualità, anche al servizio dei compagni quando c'è da chiudere sulle ripartenze.

GERMINALE 6.5: entra e confeziona due buone azioni in contropiede. Dà molto peso in avanti, giocando di mestiere, facendo salire la squadra e guadagnando calci di punizioni preziosi.

FERRARA 7: un gol che vale il prezzo del biglietto, un paio di belle giocate per dimostrare che la tecnica non gli manca. Pedina importante.

GABURRO 7: sceglie Piscitella come titolare e fa la mossa giusta, come il cambio con Ferrara che lo premia con il raddoppio. Il Rimini continua a vincere e al Neri non subisce gol. Visione di gara impeccabile.