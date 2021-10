VIDEO Nuoto, al Garden di Rimini la prima gara FIN della storia

Attualità

Rimini

| 10:35 - 26 Ottobre 2021

E’ in arrivo una data storica per il Garden Sporting Center e per Rimini: domenica 31 ottobre nella piscina di via Euterpe si svolgerà il 1° Trofeo Città di Rimini, gara federale indoor.



E’ appunto il primo appuntamento FIN della storia che si svolgerà a Rimini, un evento da segnare in agenda che sarà solo il primo di una lunga serie, grazie alla nuova piscina del Garden che ha tutte le credenziali per poter ospitare questo tipo di gare che prevedono giudici, cronometristi e piastre. I tempi della gara saranno validi come qualificazioni ai Campionati Italiani di categoria e Assoluti.



Domenica 31 in vasca scenderanno, a partire dalla mattina, tutte le categorie del nuoto giovanile Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Assoluti provenienti da 17 diverse scuole nuoto provenienti da tutta Italia per quasi 600 iscritti totali e 1300 gare.



“Siamo felici di poter ospitare questo evento, è un orgoglio per il Garden e per l’intera città – commenta il Presidente della Polisportiva Garden Dott. Ermanno Pasini. La costruzione della nuova piscina ha aggiunto spazio acqua per la scuola nuoto e il nuoto libero e ci permette di organizzare gare di questa importanza; quella del 31 ottobre sarà solo la prima, è nostra intenzione dare seguito a questi eventi che possono avere anche un respiro nazionale ed internazionale creando un indotto per tutto il settore turistico” conclude Pasini.