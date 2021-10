Fiera Ecomondo e lavori in corso, auto prigioniere del traffico in tilt

Attualità

Rimini

| 09:40 - 26 Ottobre 2021

Traffico.

L'inizio di una fiera coincide sempre con picchi di traffico importanti nell'ora di punta e non solo. A questo si aggiungono dei lavori non procrastinabili che mettono a dura prova le strade e la pazienza degli automobilisti. Un lettore di altarimini.it segnala le difficoltà di spostamento in zona Rimini, sulla statale adriatica: "Fiera Ecomondo e via Della Fiera chiusa... complimenti, come al solito c'è comunicazione fra lavori e congressi. Per fare 3 km media 45 minuti". Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485