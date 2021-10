Calcio D, il Forlì esonera Cornacchini: ritorna Gadda. Il Cattolica cerca due pedine over

Sport

Cattolica

| 00:10 - 26 Ottobre 2021

Massimo Gadda.

In seguito al ko interno contro il Lentigione – il quarto nelle ultime cinque partite - nella tarda serata di lunedì il Forlì Calcio ha esonerato il tecnico Giovanni Cornacchini sostituendolo con il 48enne ravennate Massimo Gadda già allenatore del Forlì Calcio dal 2015 al 2017: per lui più di 400 panchine tra serie D e Lega Pro con Ravenna, Bellaria Igea Marina, Giacomense, Fano, S.P.A.L., Imolese. Gadda è stato inoltre il vice di Castori al Cesena in serie B. Si è salvato per il momento il ds Massimo Andreatini.

Fatale a Cornacchini un ruolino di marcia deludente a fronte di una campagna acquisti da big: 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte (nelle ultime 5), vale a dire 8 punti in 8 partite. Con Cornacchini se ne va anche il vice Tommaso Marolda mentre Gadda, che martedì alla ore 15 dirigerà il primo allenamento allo stadio Morgagni, avrà al suo fianco come vice Fabio Buscaroli.

Gadda da tecnico del Forlì nel 2015-16 si è qualificato ai playoff di serie D che, nonostante la sconfitta in finale con la Correggese, consentirono ai Galletti di salire in serie C. L’anno successivo, Gadda non riuscì ad evitare la retrocessione perdendo i playout col Fano. Nel 2017-18 Gadda ha portato l’Imolese in serie C vincendo i playoff proprio contro il Forlì, a quei tempi allenato da Dario Bettini.

QUI CATTOLICA Il Cattolica potrebbe annunciare martedì un nuovo acquisto, un difensore over. Potrebbe essere l’esperto Francesco D'Angelo, classe 1990, che ha lasciato il PDHAE e vanta una lunga carriera in serie D in gran parte al sud. Si cerca anche una punta centrale: gli indizi portano a Michael Traini, il figlio di Pasquale Traini ex bomber del Cesena, classe 1988, nell’ultima stagione al Tiferno e tra le altre prima a Chieti, Sammaurese, Rimini, Sanremese. Si sta trattando sull’ingaggio. Potrebbe arrivare la fumata bianca.

ste.fe.