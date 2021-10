Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 21:38 - 25 Ottobre 2021

I Vigili del Fuoco di Rimini, del distaccamento di Cattolica, sono intervenuti oggi pomeriggio (25 ottobre), per l'incendio di una spazzatrice in località San Giovanni in Marignano. Le fiamme sono state spente intorno alle ore 17 ed il mezzo messo in sicurezza per la rimozione, con successiva bonifica dell'area. Sul posto ha operato anche la Polizia Municipale.