Calcio RSM, il dg Benedettini: 'Il Tre Fiori ha trovato continuità dopo una partenza sottotono'

Repubblica San Marino

| 18:17 - 25 Ottobre 2021

Davide Simoncini.

Il Tre Fiori c’è e lo dice forte e chiaro. Le ultime due vittorie di campionato arrivate nel giro di una settimana su Pennarossa e Domagnano rimette i gialloblù di Fiorentino nella scia delle posizioni di alta classifica, cancellando un avvio di stagione altalenante.

“Siamo contenti delle ultime due vittorie – dice il direttore generale del Tre Fiori, Giacomo Benedettini – arrivate dopo una partenza non allineata alle aspettative. Ora che abbiamo trovato la giusta continuità, dobbiamo cercare di continuare su questa strada in campionato. Senza ovviamente dimenticare la Coppa Titano, altra competizione che vogliamo proseguire: il derby con il Fiorentino di domani sera (martedì 26/10), ritorno degli ottavi di finale, sarà un altro bel banco di prova fondamentale per la nostra stagione”.