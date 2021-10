Coronavirus Rimini: 20 nuovi casi di positività, 14 i sintomatici, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:18 - 25 Ottobre 2021

Dati Coronavirus lkunedì 25 ottobre 2021.

Altri 20 nuovi casi in provincia di Rimini, di cui 14 sintomatici. Rimane invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva: un solo paziente. Nessun decesso in provincia.

Purtroppo, si registrano 5 decessi: 2 in provincia di Parma (una donna di 89 anni e un uomo di 90), 1 in provincia di Bologna (un uomo di 98 anni), 2 in provincia di Ravenna (un uomo di 67 anni e una donna di 98).



La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 93 casi; seguita da Bologna con 57 nuovi casi, Parma (40), Ravenna (38), il Circondario Imolese (27) Cesena (22), Rimini (20), Ferrara (19), quindi Forlì (18), Reggio Emilia (17) e infine Piacenza (11).

I casi di positività in regione sono 362 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.023 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.



La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,4%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.