Basket B: continua la marcia di Imola, prima vittoria per Montegranaro

| 14:07 - 25 Ottobre 2021

Tra conferme e sorprese, sono sei le squadre in testa al girone C dopo quattro giornate di campionato ed inoltre non c’è nessuna ancora a secco di vittorie. Ad essersi sbloccata nell’ultimo turno è stata Montegranaro (Galipò 19) che ha sbancato 70-62 il campo della Luiss Roma (Di Bonaventura 18).

Continua la marcia di Imola (Trapani 22) impostasi 68-55 a Jesi (Ferraro 11) contro cui ottiene la terza vittoria in quattro gare. Stesso ruolino di marcia di Ancona (Panzini 16) che travolge 75-56 Cesena (Anumba e Mascherpa 11).

Soffre fino all’ultimo la Real Sebastiani Rieti (Loschi 26) per avere la meglio su un’ottima Ozzano (Klyuchnyk 16): la squadra di Finelli passa 84-81 sul parquet emiliano. Anche i cugini della Npc (Testa 15) non hanno vita facile con Teramo (Di Donato 15) superata 66-59.

Tutto facile per Rimini (Bedetti 17) a Civitanova Marche (Vallasciani e Guerra 8) regolato 69-40 in un match che dura soltanto dieci minuti, mentre è ricco di pathos quello tra Roseto (Serafini 17) e Faenza (Ballabio 28) vinto dagli abruzzesi 79-73. Seconda vittoria consecutiva per Senigallia (Giacomini 21) che supera 72-69 Giulianova (Fattori 17).

Classifica: Roseto, Npc Rieti, Real Sebastiani Rieti, Imola, Ancona e Rimini 6; Ozzano, Senigallia, Cesena e Giulianova 4; Faenza, Civitanova Marche, Teramo, Giulianova e Montegranaro 2; Jesi (-1) 1.

Prossimo turno: Raggisolaris – Npc Rieti; Real Sebastiani Rieti – Senigallia; Civitanova Marche – Ozzano; Imola – Luiss Roma; Ancona – Giulianova; Teramo – Montegranaro; Cesena – Roseto; Rimini – Jesi.