Il riminese Thomas Grasso sfiora il podio ai mondiali di ginnastica artistica in Giappone

| 13:59 - 25 Ottobre 2021

Thomas Grasso.

Straordinario risultato per il riminese Thomas Grasso, classificato al quarto posto nel volteggio ai mondiali di ginnastica artistica di Kitakyushu in Giappone. Il ventenne, cresciuto nella Polisportiva Celle e già campione d’Italia, ha chiuso ad un soffio dalla medaglia di bronzo, sfuggita per un solo decimo.



“Il rammarico per il podio sfiorato non scalfisce l’orgoglio per la prova eccezionale che Thomas ha regalato in Giappone, al suo vero debutto internazionale e al cospetto dei campioni della ginnastica – commenta l’assessore allo sport del Comune di Rimini Moreno Maresi – Un ottimo piazzamento per quello che era visto come l’outsider, che lancia Thomas tra i più promettenti nella sua disciplina. Un figlio d’arte, con la ginnastica nel dna, che conferma come se il talento è alimentato da sacrifici, passione, impegno, i risultati arrivano. Sono certo che sia solo l’inizio di un lungo cammino che regalerà grandi soddisfazioni a Thomas, a Rimini e allo sport azzurro”.