Erosione della costa, il maxi ripascimento partirà da Riccione

| 13:56 - 25 Ottobre 2021

Maxi ripascimento previsto a Riccione.

L’assessore al Demanio del Comune di Riccione, Andrea Dionigi Palazzi ha partecipato a Ravenna, alla prima seduta della Conferenza dei Servizi relativa al cosiddetto "Progettone 4" di ripascimento della costa adriatica messo a punto dalla Regione Emilia Romagna, con la partecipazione dell'assessore regionale Irene Priolo. Confermata la portata strategica e fondamentale del progetto di maxi ripascimento, su cui la Conferenza dei Servizi si è soffermata sia da un punto di vista tecnico che politico, e il cronoprogramma che vede l'inizio dei lavori, (si tratta di un'opera da 23 milioni di euro) proprio a Riccione nella prossima primavera. La Regione ha quindi confermato che presto si procederà a bando e che per quanto riguarda la spiaggia riccionese sono in arrivo 175 mila metri cubi di nuova sabbia. I lavori avranno una durata variabile dai 40-50 giorni e verrà eseguito con sabbie prelevate da depositi a circa 50 chilometri al largo.



"Finalmente dopo cinque anni dall'ultimo consistente intervento a cura della Regione, abbiamo avuto la conferma che i lavori di maxi ripascimento inizieranno proprio dal litorale di Riccione a cui sono destinati 175 mila m³ di sabbia - ha detto l'assessore Palazzi -. I lavori termineranno in tempo utile per la stagione balneare 2022, in maniera da rendere la spiaggia di Riccione accogliente, adeguatamente ampia e bella per ospitare i nostri turisti e rendere il lavoro dei nostri operatori di spiaggia più agevole. Questa del ripascimento del litorale, è un'esigenza fondamentale della città e ogni anno come Amministrazione ci siamo adoperati per garantire un'ottima fruibilità della spiaggia. Non solo, in questi anni abbiamo costantemente interpellato la Regione per avere tempi certi sul maxi ripascimento. Un'insistenza che è stata premiata proprio con un cronoprogramma che vede Riccione la prima città ad essere interessata dai lavori, quindi in tempo per la prossima estate. Va però fatta anche una considerazione a più lunga scadenza, come è stato sottolineato durante la Conferenza dei servizi, la sabbia non è infinita. I ripascimenti sono degli interventi temporanei che vanno scadenzati e ripetuti nel tempo, va invece analizzato e pensato un sistema che duri più a lungo e che garantisca una lunghezza di spiaggia costante e sicura. Riccione ha avviato una sperimentazione interessante in questo campo in collaborazione con l'Università di Bologna utilizzando i W-Mesh, le barriere soffolte diventate un "reef" per tante specie marine. Penso che si debba quindi pensare in termini di sistema di tutta la costa romagnola ed affrontare la problematica dell'erosione costiera anche avvalendosi di nuove metodologie".