Bellaria: arte, musica ed ambiente nel nuovo centro culturale "Belli"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:14 - 25 Ottobre 2021

Taglio del nastro per il centro "Belli".

Inaugurato domenica, alla presenza delle autorità e con una buona partecipazione di pubblico, il nuovo "Centro Culturale Vittorio Belli. Arte, Musica, Ambiente". Un contenitore culturale proiettato verso il futuro, in cui troveranno spazio arte, musica e ambiente: consolidando la collaborazione con la scuola di musica e rilanciando forte sul tema della sostenibilità, oltre che sul sostegno ai talenti locali.



A salutare il nuovo corso della struttura, la mostra di due giovani creativi, Ambra Mandarancio e Yopoz, impreziosita dal suggestivo ‘bosco pensile’ installato da Claudio Ballestracci. In calendario anche workshop con i quali il Centro Culturale Vittorio Belli incrocerà le attività del Piano Strategico Bim 2040: il primo in programma proprio nella mattinata di lunedì.