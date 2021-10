Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi 2007 da dieci e lode

Sport

Gabicce Mare

25 Ottobre 2021

La squadra Giovanissimi 2007 del Gabicce Gradara.

I risultati delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Marina – Gabicce Gradara 4-1

Sconfitta della squadra Juniores che pure è andata in vantaggio all’8’ con Carburi di testa sugli sviluppi di azione di calcio d’angolo dopo che al 3’ lo stesso attaccante aveva calciato a lato a tu per tu col portiere. Al 10’ sottomisura Magi Andrea spara alto. Al 18’ pareggio del Marina con un tiro da fuori area su corta respinta della difesa e al 24’ arriva il raddoppio su errato disimpegno della difesa. Nella ripresa al 3’ il portiere Casali protagonista: para un rigore. Scampato il pericolo il Gabicce Gradara cerca il pareggio esponendosi alle azioni di rimessa della squadra di casa che colpisce al 40’ e al 47’.

Prossimo match sabato al Magi di Gabicce alle 17,30 contro la Vigor Senigallia.

GABICCE GRADARA: Casali, Magi Alberto (35’ st. Caico), Pelinku, Sheu, Cecchini (30’ st. Ferretti), Della Chiara, Pizzagalli (30’ st. D’Angeli), Magi Andrea, Carburi, Gaddoni (1’ st. Uguccioni), Rubino (1’ st. Bani). A disp. Francolini, Gessi, Ferretti. All. Bartolini.

ALLIEVI

Villa San Martino-Gabicce Gradara 7-0

Pesante sconfitta del Gabicce Gradara sul campo del Villa San Martino, ma il 7-0 non rispecchia i valori in campo. Molto intraprendenti ma poco incisivi in fase realizzativa, i ragazzi di mister Magi pagano la differenza di un anno di età della squadra avversaria. Dopo due azioni pericolose in avvio di Bacchini di testa e Morini con un tiro dalla distanza, i padroni di casa all’8’ vanno in vantaggio con Giannelli approfittando di una disattenzione della difesa avversaria. I dieci per l’infortunio di Della Chiara, al 21’ il Villa San Martino raddoppia di nuovo con Giannelli. Il Gabicce Gradara prova ad accorciare al 34' e al 37', prima con Finotti (il diagonale viene parato da Desantis) e poi con Gaggi (tiro a lato). Al 42’ Mancini salva su Lisotta lanciato a rete. Primo dello scadere, Giannelli, in gran giornata, realizza la tripletta su rigore per un fallo commesso in area da Moutatahir su un avversario: 3-0.

In avvio di ripresa il Gabicce Gradara ci prova con Battistelli che calcia a lato. Al 10' Andreani su punizione a impegna il portiere locale. Il Villa San Martino al 20' colpisce in contropiede con Belletti: 4-0. Quattro minuti dopo nuovo contropiede con Lisotta che impegna Nobile, sulla respinta realizza di nuovo Belletti a segno: 5-0. Il Gabicce Gradara al 32' con Semprini si fa pericoloso con un diagonale. Al 41' assist di Belletti e Lisotta segna il 6-0. Un minuto dopo Moutatahir interviene su Belletti e salva la propria porta. Al 44' arriva il 7-0 con Marinucci che insacca in mischia. Nei minuti di recupero il Gabicce Gradara prova a realizzare il gol della bandiera con Fuzzi.

Prossima sfida sabato alle ore 17 a Morciola contro il K Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Francolini (1' s.t. Nobile), Bacchini, Moutatahhir, Della Chiara (21' p.t. Andreani), Mancini, Semprini, Finotti (29' st. Zampolini), Petese (1' st. Battistelli), Fuzzi, Gaggi (16 st. Giannone), Morini. A disp: Roberti. All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara-Arzilla 10-1

Partita a senso unico. Gabicce Gradara dopo un paio di occasioni va in vantaggio già al 5’ con Sarli imbeccato da un passaggio filtrante di Bergamini; passa un minuto e su incertezza del portiere Magi Samuele realizza il gol del 2-0. Al 9’ l 'Arzilla accorcia le distanze su calcio di punizione. La squadra di casa rialza subito la testa e dopo un palo di Sarli è Bergamini al 12’ a realizzare il 3-1. Il GabicceGradara non si accontenta e al 28° e al 29° segna ancora Sarli.

Nel secondo tempo la musica non cambia e al 3’ con un bel tiro di sinistro segna Sciuto; al 12’ secondo gol personale per Bergamini e al 19’ realizza Del Bene con un missile sotto la traversa in area dopo una cavalcata sulla destra: 8-1. Al 22’ gol di Pontellini su tiro ravvicinato in area e al 26’ chiude la partita sul 10-1 ancora Sarli. Con questo successo il Gabicce Gradara è al terzo posto (9) alle spalle della coppia di testa New Academy e K sport Montecchio (13).

Prossima partita domenica alle ore 10;30 al Magi contro contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Ricci,Mboup (27’ st. Cippelli), Boccalini (7’ st. Della Costanza), Sciuto, Pataracchia, Rossi (20’ st. Gaudenzi), Bergamini (20’ st. Pontellini), Buccino (7’ st Farroni), Magi Samuele (1’ st. Del Bene), Magi Filippo, Sarli. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – Accademia Santa Veneranda 1-2

Nonostante la differenza di età (nove 2007 nell’Accademia in orbita Juventus) il Gabicce Gradara ha giocato alla pari sfoderando la migliore prestazione stagionale in una partita aperta e combattuta, mostrando compattezza e lo spirito giusto; peccato che la squadra di Gaudenzi non abbia raccolto il pareggio che pure ha sfiorato in tre occasioni a portiere praticamente battuto. Ospiti in gol alla mezzora dopo aver fallito un rigore, al 10’ della ripresa il raddoppio in mischia e più avanti la possibilità di calare il tris. Al 15’ il 2-1 firmato da Andruccioli dopo una efficace azione in profondità di Gaudenzi. Una prova – sottolinea il tecnico Lazzaro Gaudenzi – che testimonia l’atteggiamento positivo e entusiasmo e aumenta nel gruppo la fiducia, autostima e la voglia di partecipazione nel lavoro settimanale.

Prossimo impegno sabato alle ore 18 in trasferta contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (1’ st. Ridolfi), Gasperini (1’ st. Ferraj), Colombari, Rossi, Gaudenzi, Terenzi (20’ st. Tamburini),Guidi, Cavasin (25’ pt Annibalini), Rossini, Andruccioli. All Gaudenzi.