Remember Bandiera Gialla: con Enzo Persueder al Frontemare di Rimini

| 10:20 - 25 Ottobre 2021

Enzo Persueder - foto dal profilo Facebook del Dj.

Tornano gli anni 90 del Bandiera Gialla di Rimini. Un viaggio nel tempo musicale e di costume che vuole far respirare almeno per una sera, le atmosfere della discoteca sul colle di Covignano: un punto di riferimento del divertimento della Riviera.



Il Bandiera Gialla torna per una sera al Frontemare di Rimini grazie alla presenza due colonne portanti della musica anni '90 e non solo: i Dj Enzo Persueder e Silver.



L'appuntamento per "Remember Bandiera Gialla" è per sabato 30 ottobre al Frontemare di Rimini: una cena speciale in compagnia di artisti spettacolari: Dj’s Enzo Persuader & Silver; DjSet Mesce e Giovanni Lombardo; Live concert dalle 22:30 dei Revolution.

Un po' di storia

Bandiera Gialla apre le porte nel 1983, il suo nome è un omaggio all'omonima canzone di Gianni Pettenati.

Per l’inaugurazione del locale Bibi Ballandi ideò un nuovo format televisivo: una trasmissione registrata dalla discoteca stessa e che avesse anche lo stesso nome del locale: Bandiera Gialla. Per presentare il suo show chiamò Red Ronnie. L’evento televisivo ebbe un grande successo.

Dal 1983 ogni serata contava fino a 7000 ingressi.

La discoteca per la grandezza dei suoi spazi, coperti e a cielo aperto divenne negli anni la location ideale per numerose trasmissioni televisive tra cui lo storico Be Bop a Lula (sempre di e con Red Ronnie), Blitz (Gianni Minà), Stasera mi butto, Beato tra le donne.

Attualmente il Bandiera Gialla è aperto il venerdì durante l'estate con speciali serate.

Per informazioni www.frontemarerimini.com