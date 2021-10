Calcio, l'ex Rimini Massimiliano Maddaloni al posto di mister Gilardino silurato dal Siena

Sport

Rimini

| 22:46 - 24 Ottobre 2021

Non certo a sorpresa Alberto Gilardino è stato esonerato dal Siena: una sola vittoria nelle ultime cinque gare e una distanza di sette punti dalla Reggiana, capolista del girone B di serie C (gioca lunedì in posticipo) il bilancio del tecnico.

Al suo posto – manca ancora la conferma ufficiale – arriva Massimiliano Maddaloni, 55 anni, vice storico di Marcello Lippi e reduce da una lunga esperienza in Cina anche come vice di Fabio Cannavaro. In passato ha allenato Viareggio e Cecina. Nello staff ci sarà Michelangelo Rampulla (vice), Maurizio Gaudino (preparatore atletico) e Mario Bortolazzi (collaboratore).

Massimiliano Maddaloni, classe 1966, ha alle spalle una carriera di giocatore negli anni ’80 e ’90. Era un centrocampista generoso, per la sua altezza forte nel colpo di testa, con una certa leadership. Cresciuto nel Napoli ha giocato nel Rimini Calcio per cinque stagioni: dal 1985 al 1987 in C1 e dal 1994 al 1997 in C2 cioè all’alba dell’era Cocif, per un totale di 128 presenze e 3 reti. ro.

Dal 2000 ha iniziato la sua esperienza come allenatore prima nelle giovanili e poi in serie C e D, fino alla stagione 2008-2009 quando allena la Primavera della Juventus, con cui vince il Torneo di Viareggio; l’anno seguente è invece vice allenatore della prima squadra bianconera in serie A. Dal 2012 inizia la sua esperienza in Cin. Il 19 marzo 2019 ha ricevuto il premio “Tommaso Maestrelli” alla carriera. All'amico Massimiliano gli auguri di buon lavoro.