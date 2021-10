Calcio RSM, il Tre Penne piega la Libertas 3-2. Il Murata liquida il Cosmos 2-0 con Indelicato

Sport

Repubblica San Marino

| 19:46 - 24 Ottobre 2021

Alessio Indelicato ha firmato la doppietta nel successo del Murata sul Cosmos (Foto FSGC).

Se il campo di Fiorentino partorisce il terzo 0-0 della giornata di campionato, nessun dubbio sul fatto Libertas–Tre Penne abbia prodotto una mole di emozioni più che sufficienti a controbilanciare questo trend. Il derby della Funivia va ai biancoazzurri di Ceci, ma con un enorme sospiro di sollievo di questi ultimi al termine di una gara dai due volti e a dir poco pirotecnica, piena di episodi (cinque i legni colpiti a fronte di altrettanti gol segnati) e con un finale degno di un autore di thriller. Il Tre Penne scappa nella prima mezz’ora abbondante di gioco e poi subisce il dirompente ritorno dei granata, salvandosi a tempo ormai scaduto sul rigore del possibile 3-3 che Olcese spedisce sulla traversa. Al 3’ gli uomini di Città sono già avanti con Badalassi, il quale si ripete al 10’ con una spettacolare rovesciata che vale al Tre Penne il raddoppio e all’ex Tre Fiori e Folgore il centro numero 6 in campionato, buono per la vetta della classifica dei bomber. Al 32’ il tris su rigore – il primo di una partita decisamente generosa in questo senso – con Righini che realizza e va ad aggiungersi al compagno nel tabellino dei marcatori. Ma dagli spogliatoi esca tutta un’altra Libertas, che dopo aver accorciato nel finale di prima frazione con Ndao, si porta sul 2-3 con il rigore trasformato da Olcese. Quest’ultimo, al 4’ di recupero, avrà poi un’enorme occasione per completare la rimonta, ancora una volta dal dischetto: lo scavetto del centravanti granata, però, si infrangerà sul montante e con esso anche le speranze della banda di Cardini di rimettere in sesto una partita pazza. E così il Tre Penne incamera tre punti d’oro per sorpassare il Domagnano e accorciare sulla capolista Fiorita, mentre la Libertas scivola nella seconda sconfitta di fila e incassa l’aggancio – ora ufficiale - di Tre Fiori e Fiorentino.

Nessun gol, come detto, dal campo di Fiorentino: Folgore e Faetano si dividono un punto a testa, ma è un bottino magro per la classifica di entrambe, dato che la Folgore deve registrare un doppio sorpasso ed anche il pericoloso riavvicinamento di tre avversarie, mentre la squadra di Girolomoni può almeno agganciare la Juvenes-Dogana, benchè in una zona di classifica che possa definirsi tutto meno che nobile. Sta provando con successo a lasciarsi alle spalle quella stessa zona, invece, il Murata, che contro il Cosmos infila la seconda vittoria ed il terzo risultato utile consecutivo. Decide la doppietta di Indelicato nella ripresa: l’ex Faetano e Tre Fiori apre su rigore e poi mette il sigillo su un successo che permette alla banda di Fabbri di agganciarsi a Virtus e San Giovanni e di mettere nel mirino la Folgore, ora ad una sola lunghezza di vantaggio.

I tabellini

Cosmos- Murata 0-2

COSMOS

Gregori; Donati (dall’83’ Pari), Di Addario, Zaghini, Sartini, Venerucci, Braghiroli, G. Valentini, Stella (dall’83’ Della Valle), Neri (dal 67’ Celli), Ura

A disposizione: Batori, Bartolucci, Solazzo, Fortunato

Allenatore: Alessandro Fabbri

MURATA

Benedettini; Vitaioli, Fall, Babbini, Nanni (dal 60’ C. Valentini), Genghini (dal 70’ Carlini), Diedhiou, Alberigi, Comuniello, Bernardi (dall’83’ Casadei), Indelicato (dlal’83’ Babboni)

A disposizione: Castelgrande, Terenzi

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Alessandro Salvatori, Alfonso Gallo

Quarto Ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Alberigi, Zaghini, Stella

Marcatori: 48’ (rig.) e 76’ Indelicato



Folgore-Faetano 0-0

FOLGORE

Gueye; Brolli, Arrigoni (dal 16’ Bonini), Piscaglia, Sottile, Hirsch (dal 70’ Aluigi), Spighi, Golinucci, Garcia, Dormi, Fedeli

A disposizione: Astolfi, Francioni, Rosini, Matteo Giardi, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

FAETANO

Rossi; Tomassoni, De Buono, Palazzi, Romagna, Fatica, Cavalieri (dal 58’ Soumah), Fall, Magno, Mattia Giardi (dal 58’ Della Valle), Russo (dal 74’ Sinjari)

A disposizione: Broccoli, Eboli, Kalemi, Pini

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Mattia Sapigni

Quarto Ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Cavalieri, Garcia

Libertas - Tre Penne 2-3

LIBERTAS

Gentilini; Moretti, Pesaresi, Barretta, Morelli (dal 77’ Giovagnoli), Berretti, A. Gasperoni (dal 39’ L. Gasperoni), Cuomo, Ndao, Aruci, Olcese

A disposizione: Zavoli, Fraternali, Galesi, Alvarez, Basile

Allenatore: Gabriele Cardini

TRE PENNE

Migani; Sartori (dall’89’ P. Semprini), Vandi (dal 46’ Cauterucci), Righini, Lombardi, Genestreti, Cibelli (dal 60’ Cesarini), M. Semprini (dal 65’ Chiurato), Badalassi, Gai, Ceccaroli (dal 46’ Zonzini)

A disposizione: Zambetti, Battistini

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Francesco Mineo, Fabrizio Morisco

Quarto Ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Morelli, Righini, Berretti, Lombardi, Moretti, Pesaresi, Genestreti

Marcatori: 3’ e 10’ Badalassi, 32’ rig. Righini, 44’ Ndao, 55’ rig. Olcese

Note: al 90+4’ Olcese sbaglia un calcio di rigore