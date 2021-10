Calcio Prima Categoria: botta e risposta tra Morciano e Riccione (1-1)

Sport

Morciano

| 18:54 - 24 Ottobre 2021

Morciano - Riccione 1-1



MORCIANO: Di Renzo, Albertini (83' Iannucci), Tonelli, Cenci, Scognamiglio N., Scognamiglio C. (85' Fiorini), Laro, Mazzali, Grimaldi (65' Lazzari), Casciola.

In panchina: Bornacci, Garetti, Tenti, Reginelli.

All. Rubino.

RICCIONE: Masini, Olivieri, Imola, Pietrangeli, Palmerini, Savina (31' Gueye), Koné (55' Bellini, Cekirri (63' Dragoni), Amati, Di Marzio, Sottile (83' Sanchi).

In panchina: Di Giuli, Tontini, Fini, Bencivenga, Bellini.



ARBITRO: Partigiani di Rimini.

RETI: 70' Lazzari, 73' rig. Sottile

NOTE: ammoniti Grimaldi, Koné, Palmerini, Oliveri.



MORCIANO Primo tempo chiuso in parità, con poche occasioni da rete. Nella ripresa al 62' i padroni di casa passano in vantaggio con Scognamiglio C., dopo un batti e ribatti in area: gol annullato dall'arbitro per fuorigioco. Al 70' Lazzari raccoglie un cross da sinistra e da posizione ravvicinata batte Masini. Il vantaggio dei locali dura solo 3 minuti: mani in area e rigore trasformato da Sottile. All'84' tiro da fuori di Tonelli respinto dal palo alla destra di Masini.