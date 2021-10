Calcio D, il Cattolica affonda al Calbi: il Delta Porto Tolle passa 0-1

Sport

Cattolica

| 18:47 - 24 Ottobre 2021

Il tecnico Simone Lilli.

Quinta sconfitta in sei gare per il Cattolica, che questa volta lascia i tre punti al Calbi al Delta Porto Tolle (0-1), un avversario di rango superiore che ha dimostrato il suo valore. Dal Cattolica ci si aspettava di più sotto il profilo del carattere e della determinazione: purtroppo nel primo tempo Docente ha sprecato l’occasione del gol sullo 0-0, per il resto solo Abubakar si è fatto pericoloso.

Nella ripresa in apertura il Delta ha trovato il gol (tiro imparabile per il portiere Scotti) e ha insistito nella sua azione d’attacco legittimando il successo che avrebbe potuto avere un margine più ampio mentre la squadra di Lilli ha mostrato gravi lacune, difficoltà ad impostare l’azione e soprattutto a colpire in maniera negativa è stata la mancanza di reazione dopo la svantaggio. E' evidente che la squadra ha bisogno di essere rinforzata con giocatori di categoria. Il Cattolica resta penultimo con tre punti davanti allo Spinea con due.



Il tabellino

Cattolica – Delta Porto Tolle 0-1

CATTOLICA (4-1-4-1): Scotti; Landolfo, Nanni, De Vito, Manfroni; Strasser (1’ st Sabba); Abubakar, Santoni (35’ st Nisi), Zebli, Cambrini (35’ st Simeoni); Docente (35’ st Palumbo). A disp.: Iglio, Morri, Onda, Zaza, Rango. All.: Lilli.

DELTA PORTO TOLLE (4-2-3-1): Agosti; Bonini, Moretti, Bertacca (12’ st Spader), Forte (33’ st Biolcati); Abrefah, Nappo; Busetto, Proch (41’ st Okoli), Manari (12’ st Brentan); Spoto (26’ st Nappello). A disp.: Cinelli, Scarparo, Stefani, Zanette. All.: Gherardi.

Arbitro Carsenzuola di Legnano

Rete: 5’ st Proch.

NOTE: spettatori 250. Ammoniti Strasser, Nanni e Bonini. Angoli 4-4