Calcio Eccellenza: Tropical Coriano - San Marino 0-0, pari con poche emozioni

| 18:44 - 24 Ottobre 2021

Tropical Coriano - San Marino 0-0



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Perazzini, Stanco, Deluigi, Anastasi; Vagnelli, Fabbri (63' Mularoni); Rivi (81' Canini), Vitaioli (76' Tonini), Greppi (58' Tomassini).

In panchina: Bascucci, Costantini, Matteoni, Palazzi, Caldari.

All. Bucci.

SAN MARINO: Pazzini, Rosti, Boccioletti (83' Luvisi), Barone (67' Morelli); Pedrazzini, De Queiroz; Pastorelli (87' Pancotti), Michelucci (73' Zabre); Prandelli, Sapori (48' Gaudenzi), Bardeggia.

In panchina: Battistini, Santi, Greco, Argenzano

All. D'Amore.



ARBITRO: Pizzi di Bergamo (assistenti: Hafi di Forlì e Lanfredi di Bologna).

NOTE: ammoniti Rivi, Morelli, Rosti. Recupero 1'pt e 5' st.



CORIANO Finisce in parità la sfida tra Tropical Coriano e San Marino, che ha riservato poche emozioni. Al 18' Barone cerca il tiro direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, Pollini con qualche affanno si salva. Al 35' girata di Fabbri e palla a lato. Al 42' Rivi verticalizza per Vitaioli, che a tu per tu con il portiere calcia debolmente, graziando Pazzini. Ancora Vitaioli ci prova al 57', palla fuori. Al 78' mischia in area del Coriano, Zabrè calcia di piatto, Pollini si allunga sul rasoterra, ma sulla sfera arriva Deluigi, che tocca sulla traversa della propria porta.