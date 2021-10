FOTO Misano saluta Valentino Rossi, ultima gara in Italia del campione

Sport

Misano Adriatico

| 18:20 - 24 Ottobre 2021

Il Ministro Di Maio con Valentino Rossi (foto Snapshot).



Al termine del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna Valentino Rossi ha ricevuto dalle mani del Ministro Luigi di Maio il premio ‘Icona del Made in Italy nel mondo’, voluto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Di fronte alla Tribuna Centrale del Marco Simoncelli il campione di Tavullia ha avuto in dono un’opera del miglior made in Italy, una coppa in vetro soffiato di Murano, realizzata da Barovier&Toso, la più antica vetreria del mondo che vanta oltre 700 anni di storia, pensata appositamente da Aldo Drudi, che ha aggiunto alla lavorazione ‘a rostrato’ l’iconografia classica di Valentino Rossi, il 46, e nove rostri smaltati a mano in oro 24 carati. Nove come i Mondiali vinti da Vale, il tutto personalizzato col tricolore.



Insieme all’Onorevole Di Maio, presenti alla premiazione anche Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sport, Jorge Viegas Presidente FIM, Valentina Vezzali Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport e Stefano Bonaccini.



L’OMAGGIO DELLA REGIONE A VALE Anche la Regione Emilia-Romagna ha voluto omaggiare Valentino Rossi. A fine premiazione il presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, affiancato dal capo di gabinetto della giunta regionale Gianmaria Manghi, hanno fatto visita a Vale nel box per consegnargli alcuni prodotti simboli del patrimonio agroalimentare della regione.