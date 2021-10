Calcio D, la Sammaurese torna alla vittoria: col Ghiviborgo decide Gurini (1-0)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:05 - 24 Ottobre 2021

La Sammaurese torna alla vittoria con un chirurgico 1-0 a spese del Ghiviborgo. Buon avvio dellasquadra Protti che preme e alla prima vera chance passa in vantaggio. Una punizione battuta in maniera intelligente libera Merlonghi, il bomber tira a botta sicura, il portiere rivale respinge, ma sulla ribattuta si avventa Gurini, che insacca. I toscani tentano di reagire e si rendono pericolosi con due conclusioni dal limite di Monacizzo. Le occasioni più grosse sono però per Merlonghi, che al 26′ calcia dopo aver saltato il portiere e si vede salvare un goal già fatto sulla linea da Sorbo in scivolata, e Bolognesi, che al 35′ semina mezza difesa tuttavia non supera i guantoni di Nucci.

Nella ripresa la compagine di Bifini cerca di recuperare e colleziona corner. La difesa giallorossa tiene bene e, in contropiede, sfiora il bis con il piede vellutato di Bonandi. Nel finale la Sammaurese non soffre, guadagna spesso l’area avversaria e si regala i tre punti.

Il tabellino

Sammaurese-Ghiviborgo 1-0

Sammaurese: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Migani, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Giannini A disp: Cheli, Gregorio, Masini, Lombardi, Casadio, Zavatta, Pierfederici, Misuraca, Asllani. All. Protti.

Ghiviborgo: Nucci, Riccioni, Facci, Monacizzo, Grea, Sorbo, Baggiani, Lauria, Marquez, Nottoli, Aloia A disp: Calu, Velani, Campani, Bachini, Belluomini, Fantini, Tragni, Giulianelli, Pazzaglia. All Bifini

Rete: 13′ pt. Gurini