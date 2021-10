Calcio D, Forlì di nuovo ko: al Morgagni passa il Lentigione 0-2. Hurrà Ravenna: 2-1

Sport

Rimini

| 17:53 - 24 Ottobre 2021

Fiore, capitano del Progresso (foto Venturini).



Nel Girone D l’Aglianese vince a Budrio, per il Prato un bel 2-0 al Sasso Marconi, in coda preziosi tre punti per la Sammaurese. Il rovescio interno del Forlì per mano del Lentigione (0-2) può portare ad un clamoroso ribaltone tecnico. E' in corso un vertice dirigenziale. Vedremo lunedì che cosa succederà.



SERIE D Girone D - Giornata 8



Borgo San Donnino-Rimini 0-1 (45' Gabbianelli)

Correggese-Fanfulla 3-3 (2' Sanogo, 14' Simoncelli, 30' rig. Brognoli, 35' Agnelli, 47' Davighi, 73' rig. Forte)

Forli'-Lentigione 0-2 (15' Zagnoni, 61' Staiti)

Mezzolara-Aglianese 0-1 (85' Giordani)

Prato-Sasso Marconi 2-0 (26' Maione, 60' Maione)

Progresso-Athletic Carpi 1-1 (21' Bagatti, 80' Villanova)

Ravenna-Bagnolese 2-1 (8' Leonardi, 58' Antonini Lui, 87' Antonini Lui)

Real Forte Querceta-Alcione Milano 1-1 (43' Di Paola, 58' Tucci)

Sammaurese-Ghiviborgo 1-0 (14' Gurini)

Tritium-Seravezza Pozzi 0-2 (86' Saporiti, 88' rig. Benedetti)



CLASSIFICA

Rimini 22; Lentigione 19; Aglianese 17; *Ravenna, Mezzolara Prato 13; Athletic Carpi 12; Alcione, *Seravezza 11; Sammaurese 10; Correggese 9; Forlì, Real Forte Querceta, Fanfulla 8; Progresso, Borgo San Donnino 7; Tritium 6; Ghiviborgo, Bagnolese 5.

*una partita in meno,