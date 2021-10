Settebello Rimini Calcio, battuto anche il San Donnino (0-1)

Sport

Rimini

| 16:57 - 24 Ottobre 2021

Gabbianelli in azione (foto Venturini).



Il Rimini supera l'ostacolo Borgo San Donnino e conquista la settima vittoria in campionato su otto gare. I biancorossi conducono in vetta a 22 punti, +3 sul Lentigione, vittorioso a Forlì. Contro i fidentini non è stata gara facile: i biancorossi l'hanno sbloccata al 43' grazie al solito Gabbianelli, ben servito da Andreis. Lo stesso Gabbianelli, poco prima, aveva severamente impegnato il portiere Frattini, 18enne scuola Parma. Il Rimini in trasferta conquista così la terza vittoria su tre con un gol di scarto, peraltro tutte meritate. Nella ripresa Gabbianelli ha sprecato la palla del raddoppio, dopo una respinta di Frattini, bravo anche a negare il raddoppio ad Andreis. Come nella gara casalinga di mercoledì al Neri con il Real Forte Querceta, non è mancato un brivido finale, con Soregaroli che di testa, su calcio d'angolo, ha sfiorato il pareggio. Marietta finora ha subito tre soli gol, di cui due nella trasferta in casa della Bagnolese. (QUI LA DIRETTA TESTUALE con le azioni salienti).



Borgo San Donnino - Rimini 0-1



SAN DONNINO (4-3-3): Frattini - Bajic (80' Dodi), Fogliazza, Soregaroli, Vecchi - Abelli, Porcari (70' Lancellotti), Som (46' Rossi, 90' Amore) - Salami, Bigotto, Caniparoli.

In panchina: Ragone, Venturini, Casarini, Romeo, Marchi.

All. Baratta.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Andreis (77' Pari), Tanasa (32' Tonelli), Greselin - Gabbianelli (87' Cuccato), Tomassini (62' Mencagli), Piscitella (68' Ferrara). .

In panchina: Piretro, Pietrangeli; Barbatosta, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Di Reda di Molfetta.

RETI: 43' Gabbianelli.

AMMONITI: Piscitella, Porcari. Panelli, Fogliazza, Soregaroli, Rossi.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: angoli 5-3. Recupero 2' pt, 5' st.