Coronavirus: a Rimini 32 nuovi casi, in regione lieve crescita dei ricoveri

| 15:07 - 24 Ottobre 2021

Bollettino Covid 24 ottobre 2021.



Altri 32 nuovi casi in provincia di Rimini, 25 sintomatici e 7 asintomatici, che portano il conto dei contagi settimanali a 181, media 26 al giorno. Si conferma il rialzo della curva dei contagi: la scorsa settimana la media giornaliera era scesa a 18. Era inoltre dalla settimana del 20-26 settembre che non si registravano questi numeri (furono 179), Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva.



IN REGIONE Crescono i ricoveri: + 3 in terapia intensiva (33), + 4 nei reparti Covid (282). I nuovi casi sono 316 su 20.209 tamponi, tasso di positività dell'1,5%. Tre i decessi tutti a Bagnacavallo in provincia di Ravenna: una donna di 91 anni e due uomini di 91 e 93 anni.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 90 casi; seguita da Ravenna con 37 nuovi casi, poi Reggio Emilia (35), Rimini (32), Modena (28), Forlì (23), Parma (19), Cesena (17), quindi il Circondario Imolese (14, ) Piacenza (12) e infine Ferrara (9).