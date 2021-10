Motogp a Misano, Bagnaia cade: Marquez vince e Quartararo è campione

Sport

Misano Adriatico

| 14:45 - 24 Ottobre 2021

Il podio e in gallery Fabio Quartararo (foto Snapshot).

Forte delusione in casa Ducati per la gara di motogp al Misano World Circuit. Bagnaia era lanciato verso la seconda vittoria sul circuito riminese, dopo il successo del 19 settembre scorso, ma a cinque giri dalla fine è caduto, lasciando via libera a Marc Marquez, protagonista di una gara molto consistente. Per la Honda è doppietta con Pol Espargarò, mentre Fabio Quartararo festeggia il titolo di campione del mondo, chiudendo quarto. A tenere alta la bandiera dell'Italia è Enea Bastianini, ottimo terzo. Bene Valentino Rossi, che chiude decimo, dietro a Luca Marini. Per la Ducati è stata invece una giornata deludente, con Miller caduto a sua volta dopo pochi giri. Fuori anche Martin, Zarco ha chiuso quinto davanti a Rins, Aleix Espargarò e Vinales.