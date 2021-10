Motomondiale a Misano: in Moto3 super rimonta di Foggia, Antonelli sesto

Sport

Misano Adriatico

| 14:00 - 24 Ottobre 2021

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli regala una grandissima gioia a Dennis Foggia: il laziale è protagonista di una gara stupenda che inizia dalla 14/a casella e che conclude con un altro bellissimo successo in questo 2021. Il portacolori del team Leopard Racing batte tutti nel Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna e continua a ridurre le distanze dal leader della classifica Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo): il rookie arriva terzo e sale sul podio alle spalle del suo compagno di box Jaume Masia. I due pretendenti al titolo mondiale ora sono divisi da soli 21 punti. A due gare dalla fine Foggia ci crede sempre di più. Il Red Bull KTM Ajo conquista il titolo 2021 per Team. Antonelli, che partiva dalla pole, ha chiuso invece sesto.



MOTO 2 La gara della Moto2 valida per il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna va a Sam Lowes che scatta dalla pole e va a prendersi un bel successo. Festa grande per il team Elf Marc VDS dal momento che alle sue spalle arriva Augusto Fernandez che in volata brucia Aron Canet. Non mancano i colpi di scena nella lotta per il titolo. Raul Fernandez infatti finisce a terra mentre si trova in testa alla gara e spreca una grossa opportunità di portarsi al comando della classifica. Ne approfitta in parte il suo compagno di box e leader del mondiale Remy Gardner che arriva settimo alla bandiera a scacchi. La lotta per il titolo si fa sempre più emozionante: tra Gardner e Raul Fernandez a due gare dalla fine tra i due ci sono solo 18 punti. Bulega ha chiuso 18esimo, ritiro per Marco Bezzecchi.