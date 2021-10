La ‘Nostalgia del senso’, a San Marino conferenza con Robert Jhonson, formatore dei top manager

Eventi

24 Ottobre 2021

Robert Jhonson.

Robert Jhonson, tra i consulenti più influenti al mondo, formatore di top manager, politici e professionisti, tra cui Bill Clinton, Michael Jordan, Bill Gates e Arnold Schwarzenegger e che ha collaborato con numerose società e industrie di primo piano quali, Ikea, Google, Toyota e Virgin è a San Marino Città Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 20:30 presso il Centro Congressi Kursaal in via Viale John Fitzgerald Kennedy n.13 dove tiene una conferenza dal titolo “La nostalgia del Senso”.

L’iniziativa è promossa da Benessere.sm, affermata realtà sammarinese che da più di 20 anni promuove la cultura del buon vivere, seleziona i migliori professionisti in ambito medico e i migliori prodotti naturali per favorire la salute e il mantenimento del benessere dell’uomo.

L'evento con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa è un’occasione unica per la cittadinanza, le istituzioni e tutti i professionisti per comprendere i vantaggi che ogni “crisi” può offrire.

Durante il suo intervento Robert Jhonson illustrerà con dovizia di particolari, cosa sono le crisi e perché queste sono straordinarie per il nostro sviluppo personale e professionale. Quella che Jhonson propone è una visione etica del lavoro e della vita, che offre nuove chiavi per ripensare l’organizzazione aziendale ma che “parla” anche agli altri aspetti della nostra esistenza. Distinguersi o estinguersi è la sua filosofia, una formula estremamente semplice e sintetica, elaborata durante una lunga esperienza, che lo ha reso famoso nel mondo dell’economia. Durante la serata Jhonson suggerisce risposte pratiche per distinguersi nello scenario economico (e non solo) attuale e futuro, caratterizzato da mutevolezza e crescente competitività a tutti i livelli.

Si toccano temi di affari e amore, di lavoro e felicità. Jonson ci accompagna a riflettere sulla costruzione di futuro, di un benessere fatto di valori come premessa di sviluppo. Una visione secondo cui il cambiamento è una responsabilità individuale, e, insieme, un’evoluzione collettiva, un passaggio, oggi, da uno stato di competizione ad una dimensione di collaborazione, che stimola identità e capacità.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonare al: 329 1836700 – 346 6794078

Per la partecipazione all’evento non è richiesto il Green Pass, ma il rispetto del distanziamento e dell’uso corretto della mascherina, come da norme vigenti.

info: https://www.benessere.sm/