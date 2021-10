Poggio Torriana, cane cade da un dirupo, i Vigili del Fuoco lo recuperano salvandolo

Attualità

Poggio Torriana

| 11:03 - 24 Ottobre 2021

I Vigili del fuoco in azione.

I vigili del fuoco di Novafeltria sono intervenuti per salvataggio cane caduto in un dirupo sottostante alla torre di Saiano. Alle 17:30 la squadra dei pompieri, insieme al nucleo SAF (speleo alpino fluviale) della centrale di Rimini, hanno tratto in salvo un cane meticcio grazie a manovre su corda, calando l' operatore e recuperandolo insieme all' animale. Un "gioco" di squadra che ha permesso di riconsegnare il cucciolo al padrone dopo circa un paio d' ore di lavoro. Sette le unità intervenute. QUI le immagini del salvataggio.