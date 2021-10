Calcio di Rigore e SportUp in diretta web, Mahmutaj del Novafeltria tra gli ospiti

Sport

Rimini

| 09:59 - 24 Ottobre 2021

Romeo Mahmutaj con la maglia gialloblu del Novafeltria.





Lunedì 25 ottobre, con inizio alle ore 19.50 al via l’ottava puntata di Calcio di Rigore e SportUp. In diretta YouTube, (visibile attraverso Tv Smart, tablet, pc e cellulari digitando il canale Daniele Manuelli) e social (canali facebook SportUp e Calcio di Rigore) dibattiti, video, analisi riguardanti il calcio locale: dall’Eccellenza alla Prima Categoria Romagna, con una finestra dedicata alla Promozione Marche.



Nella seconda parte, con inizio alle 21.15, verranno affrontate le tematiche relative al campionato di serie D girone D. Dibattito, analisi, video, gol, interviste ed approfondimenti Spazio al Rimini Calcio e alla romagnole Ravenna, Forlì e Sammaurese.



Gli ospiti previsti per l’ottava puntata sono: Romeo Mahmutaj (centrocampista Vis Novafeltria Calcio), Mattia Carelli (centrocampista Sala), Alessandro Balducci (portiere Perticara). In studio alla conduzione il giornalista Daniele Manuelli.

Opinionisti: Giacomo Alpini, Massimo Zanini, Roberto Gabellini e Renzo Baldisserri.

Per interagire: nella chat sottostante al video della diretta o tramite Whatsapp al numero di Redazione: 350.06.78.568