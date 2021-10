Calcio Eccellenza, settebello Fya Riccione: tris al Del Duca (3-0)

Sport

Riccione

23 Ottobre 2021

La Fya Riccione cala il settebello allo stadio Nicoletti di Riccione battendo il giovane Del Duca per 3-0 nell’anticipo del sabato. A segno nel primo tempo Merciari, protagonista di un gol da cineteca, e Cannoni, e chiude i giochi a dieci minuti dalla fine il bomber Sartori. In attacco il Riccione ha mostrato tutta la sua forza in attacco. Ora i biancazzurri, leader con 21 punti, aspettano con curiosità il verdetto della sfida tra Tropical Coriano - ora a nove lunghezze di distacco – e il Victor San Marino.

IL TABELLINO

FYA RICCIONE: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli (91′ Fabbri), Cannoni (89′ Bernacchini), Manfroni, Valeriani, Merciari, Enchisi (89′ Scotti), Scarponi (68′ Colley), Sartori, Carnesecchi (79′ Pigozzi). A disp.: Sodani, Conti, Laurino, Zuppardo. All. Taccola.

CALCIO DEL DUCA GRAMA: Sarini, Greco (76′ Beresiarte), Stellacci, Gordini, Colombo, Stefano, Borgini (57′ Donati), El Bouhali, Protino, Marra, Cassani (82′ Pari). A disp.: Vernacchio, Pitaro, Proverbio, Bertozzi, Buda, Tombetti. All. Cassani.

ARBITRO: Piraccini di Cesena.

RETI: 13′ Merciari, 34′ Cannoni, 81′ Sartori.

AMMONITI: Cannoni, Scarponi.