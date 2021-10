Calcio Promozione, Gabicce Gradara: exploit a Barbara con poker di reti (1-4)

Sport

Gabicce Mare

| 22:29 - 23 Ottobre 2021

L'attaccante del Gabicce Gradara Francesco Cinotti autore di una doppietta.

Seconda vittoria in trasferta per il Gabicce Gradara che espugna il difficile campo del Barbara per 4-1. Eppure il match era partito male con i padroni di casa a segno dopo otto minuti con Rossini con diagonale preciso dopo essersi liberato di un avversario. Poco dopo il Barbara si fa ancora pericoloso con Rossini ma Azzolini e Sabattini sventano la minaccia. Il Gabicce esce alla distanza: una conclusione di Vegliò viene deviata sul palo, ancora Vegliò ha altre due occasioni entrambe sventate dal portiere. Al 43' arriva la rete del pareggio di Costa sugli sviluppi di una azione di calcio d’angolo con un tiro di destro a giro tanto bello quanto efficace, calibrato sul secondo palo.

Nella ripresa la partita diventa ancora più maschia e sale il numero dei cartellini gialli, ma il Barbara non è mai pericoloso se non sull’1-2 quando Azzolini esce tempestivamente sui piedi di Rossini salvando la sua porta. Il Gabicce Gradara non di disunisce e sulla ripartenze il non perdona: al 51’ il pallone schizza sul fronte destro dell’area, Cinotti stoppa bene il pallone e con un diagonale di destro fulmina il portiere avversario. Il raddoppio una decina di minuti dopo sempre ad opera di Cinotti che sfrutta al meglio di piatto una ripartenza di Grassi con palla rimpallata da un difensore. Nel finale (43’) il poker di Sabattini che ha corretto di piatto un calcio d’angolo una punizione laterale. Da segnalare anche una traversa di Montebelli.

In virtù di questo risultato il Gabicce Gradara sale al quarto posto in classifica (11 punti) in compagnia di Filottranese e Barbara; nel prossimo turno affronterà allo stadio Magi la Passatempese (12) in una sfida che si presenta come il big match della giornata.

IL TECNICO Massimo Scardovi ha avuto la risposta che attendeva dopo lo scivolone in casa col Montecchio: “Non siamo partiti bene, tanto che il Barbara è andato a segno e ha sfiorato il raddoppio, però io sono rimasto fiducioso. Ero convinto della reazione della squadra dopo lo scivolone in casa col Montecchio: la squadra non si è disunita e ha saputo reagire con autorevolezza credendo nelle sue qualità. Non si è fatta prendere dalla frenesia, è rimasta lucida e ha giocato il suo calcio – spiega il tecnico – anche quando il match è diventato più ruvido e il Barbara più aggressivo. Bravi noi a non cadere nella trappola. Una bella risposta da parte di tutti e sono contento per Cinotti che si è sbloccato segnando due reti di pregevole fattura. Dobbiamo essere bravi a capire che dobbiamo sempre avere fame e giocare con determinazione e aggressività. La cosa importante è allenarsi al meglio e recuperare gli acciaccati”.

Il tabellino

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi (74’ Disabato), Sanviti, Guerra (64’ Sebastianelli), Carboni, Gregorini, Rossini, Cardinali, Palazzi (64’ Ruiu), Morsucci (78’ Abbruciati), Sabbatini (40’ st. Baldassarri). A disp. Sartarelli, Carletti, Lauritano. All. Ciattaglia.

GABICCE GRADARA: Azzolini, Difino (43’ st. Granci), Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Grandicelli (26’ st. Maggioli), Grassi, Vegliò (43’ st Serafini), Cinotti, Montebelli (10’ st. Innocentini). A disp. Bulzinetti, Granci, Ulloa, Intilla, Roselli, Ciaroni. All. Scardovi.

ARBITRO: Ferroni di Fermo

RETI: 8’ Rossini, 43’ Costa, 51’ e 61’ Cinotti, 88’ Sabattini