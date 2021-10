Non si ferma la protesta no Green Pass, nuovo raduno in piazza a Rimini

Attualità

Rimini

| 20:35 - 23 Ottobre 2021

I manifestanti in piazza Cavour.



Oggi pomeriggio (sabato 23 ottobre) nuova mobilitazione nel centro storico di Rimini per l'abrogazione del Green Pass. Tra i presenti anche l'esponente di punta del movimento 3V, Matteo Angelini, neo consigliere comunale, e l'avvocato Luca Ventaloro, fondatore del Comilva, associazione per la libertà vaccinale. I promotori hanno evidenziato che si tratta di proteste trasversali, apartitiche e non violente. La manifestazione, che non ha registrato criticità, si è conclusa con l'accensione, da parte dei presenti, di alcune candele. Lo slogan "Trieste chiama, Rimini risponde"; in riferimento alle mobilitazioni avvenute in questi giorni nella città friulana.