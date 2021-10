Verucchio, auto urta un cordolo e si ribalta: interviene l'eliambulanza

Cronaca

Verucchio

| 19:33 - 23 Ottobre 2021

L'auto ribaltata.



Una giornata nera per la viabilità sulle strade riminesi. Un altro incidente è infatti avvenuto alle 18 e 45 circa nel comune di Verucchio, sulla Sp 32, la via provinciale San Marino, poco dopo il bivio che conclude la via Brizzi (che sfocia appunto nella Sp 32 sul lato destro, per chi scende dal centro storico di Verucchio, e nella Sp 15 dall'altro, a sinistra). Un automobilista ha perso improvvisamente il controllo del mezzo: probabilmente dopo aver urtato contro un cordolo, la vettura si è ribaltata. Sul posto il personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, e i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'abitacolo. Una pattuglia della Polizia Municipale si è occupata dei rilievi del sinistro, nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi.