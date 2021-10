Calcio RSM, hurrà per Tre Fiori e Fiorentino negli anticipi

Sport

Repubblica San Marino

| 19:26 - 23 Ottobre 2021

Due pareggi e due vittorie, queste ultime per le sole squadre del Castello di Fiorentino, negli anticipi della sesta giornata di Campionato Sammarinese. Senza gol le sfide di Acquaviva e Domagnano: San Giovanni e Cailungo mettono insieme nove cartellini gialli, senza muovere la voce più importante a tabellino. Nonostante il grande agonismo in campo, che ha costretto Barbeno ad annotare più di un nome nell’elenco dei cattivi, né i ragazzi di Protti né quelli di Tognacci sono riusciti a sbloccare l’impasse. Si può dire lo stesso per il confronto tra Virtus e La Fiorita: i vicecampioni di San Marino, cortissimi per via di infortuni e squalifiche, sono andati incontro al primo pareggio stagionale dopo cinque vittorie in fila. Fortunatamente per Lasagni, la sua è l’unica squadra che non giocherà l’infrasettimanale di Coppa Titano: possibilità, dunque, di recuperare qualche acciaccato, dopo la presenza per onore di firma di Amati e Di Maio e l’uscita anzitempo di Loiodice. Il fatto che Neri, terzo portiere del club di Montegiardino, abbia dovuto giocare quasi mezz’ora in un ruolo di movimento, la dice lunga sulle difficoltà di formazione che abbia attraversato oggi La Fiorita.

Basta una rete a bucare la nebbia di Montecchio e la porta di Manzaroli. La Juvenes-Dogana cede di misura al Fiorentino, che riporta in distinta Ben Kacem. Ormai il peggio sembra passato per l’attaccante di Malandri, che non lo ha comunque rischiato in funzione del ritorno di Coppa Titano col Tre Fiori, apertissimo dopo l’1-1 dell’andata. La notizia è che il Fiorentino ha finalmente trovato un altro marcatore, benché la matrice resti marocchina: il primo gol in campionato di Abouzziane vale tre punti pesanti, ottenuti contro una Juvenes-Dogana in salute e reduce da quattro punti, ottenuti con Pennarossa e Domagnano.

Lupi che oggi sono andati incontro alla seconda sconfitta consecutiva e stagionale, subendo la rimonta del Tre Fiori. Zero punti in quattro giorni per i ragazzi di Mancini che una settimana fa erano in vetta a punteggio pieno. A Fiorentino non è bastata la solita vena realizzativa di Ceccaroli, centrocampista capace di cinque gol in sei partite, per confermare nella ripresa il vantaggio portato negli spogliatoi. Nel 2-1 di metà frazione, prima della mezzala sammarinese, a segno anche Giovanni Rossi e Dolcini. La sfida si risolve negli ultimi venti minuti e svolta attorno al rigore concesso al 73’ al Tre Fiori: dal dischetto Gjurchinoski stavolta non sbaglia e rimette tutto in equilibrio. A scavare il solco è la rete di Umberto De Lucia che, dopo il gol annullato nell’infrasettimanale, stavolta può festeggiare un gol decisivo. Quello della tranquillità è ancora ad opera di Gjurchinoski, a segno a tempo scaduto per il definitivo 4-2 che rilancia il Tre Fiori nelle posizioni d’alta classifica.

I tabellini

Juvenes-Dogana – Fiorentino 0-1

JUVENES-DOGANA

Manzaroli, Rossi, Boldrini, Muccini, Raschi, Baldazzi, Giangrandi, M. Michelotti (dal 46’ Merli), Tedesco, Pasquinelli (dall’88’ Zucchi), Baldini

A disposizione: Guidi, Ancora, Urbinati, Camillini, F. Muccioli

Allenatore: Manuel Amati

FIORENTINO

Bianchi, Paglialonga, Baizan, Calzolari, Molinari, Colagiovanni, Colonna (dal 78’ Ghamdaoui), Mastrota (dal 71’ Becchimanzi), Perlaza (dal 58’ Borgagni), E. Michelotti, Abouzziane

A disposizione: Berardi, Terenzi, A. Muccioli, Ben Kacem

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Gianmarco Ercolani e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Marcatori: 35’ Abouzziane

Ammoniti: Colagiovanni, Molinari, Borgagni, Abouzziane.

San Giovanni- Cailungo 0-0

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni, Grechi (dall’84’ Conti), E. Senja, De Biagi, Tommasi (dal 63’ Matteoni), Strologo, Magnani, Berardi, Mema (dall’84’ Montebelli), Ugolini

A disposizione: Montagna, E. Cecchetti, Angelini, Tasini

Allenatore: Marco Tognacci

CAILUNGO

La Monaca, Ricci, Grieco, Iuzzolino, Ferrari, L. Cecchetti (dall’84’ Quaranta), Diallo (dal 26’ Marinaro, dall’84’ M. Cecchetti), A. Senja, Urbinati (dal 63’ A. Muccioli), Santucci, Benedetti (dall’84’ Morri)

A disposizione: Francioni, Lusini

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon e Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Ammoniti: Tommasi, A. Senja, Paoloni, Mema, Marinaro, Grechi, Grieco, Iuzzolino, Montebelli

Virtus - La Fiorita 0-0

VIRTUS

Passaniti, Gori (dal 66’ Castiglioni), R. Rinaldi (dal 66’ Nodari), Giacomoni, Ermeti (dal 78’ Sorrentino), Golinucci, Ciacci, Focaccia (dal 18’ Magri), Apezteguia, Angeli (dal 66’ Battistini), Raiola

A disposizione: Semprini, Baiardi

Allenatore: Luigi Bizzotto

LA FIORITA

Venturini, Miori (dal 62’ Neri), Sanchez, Brighi, Grandoni, Errico, Loiodice (dal 37’ Sehail), Lunadei, Zulli, Castellazzi, Haddad

A disposizione: Vivan, Amati, Di Maio

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Ernesto Cristiano e Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Gori, Castellazzi.

Domagnano- Tre Fiori 2-4

DOMAGNANO

Leardini, Nanni, Faetanini, G. Rossi, Parma (dall’80’ Bacchiocchi), Morena (dall’87’ Ottaviani), Semproli (dal 53’ Pecci), Ceccaroli, Gaiani, Gabellini (dal 46’ Brighi), Fancellu (dall’80’ Angelini)

A disposizione: Colonna, Averhoff

Allenatore: Massimo Mancini

TRE FIORI

A. Simoncini, Della Valle (dal 71’ Ciccione), D. Simoncini, De Lucia, Adami Martins, Censoni, Cuzzilla, D’Addario (dal 78’ Lualdi), Zoumbare, Dolcini (dall’80’ Giampetruzzi), Gjurchinoski

A disposizione: Castagnoli, Astolfi, Traverso, Tamagnini

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Andrea Depaoli ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 18’ G. Rossi, 23’ Dolcini, 41’ Ceccaroli, 73’ rig., 90’+4’ Gjurchinoski, 83’ De Lucia

Ammoniti: Dolcini, Parma, Cuzzilla, D. Simoncini, Bacchiocchi