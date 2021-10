Tragedia nei boschi, biker precipita nella scarpata e muore

Cronaca

| 18:35 - 23 Ottobre 2021

Durante una gita in sella alla mountain bike, finisce in una scarpata, precipitando per diversi metri. Un 68enne di Viareggio è deceduto oggi (sabato 23 ottobre), in località Casanova dell'Alpe, nel comune di Bagno di Romagna. Ancora ignota la dinamica. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 e del Soccorso Alpino, assieme ai Carabinieri, ma l'uomo nella caduta ha riportato lesioni che hanno causato il decesso. A quanto si è appreso il pubblico ministero, alle 18.45 di oggi, non aveva ancora autorizzato la rimozione della salma.