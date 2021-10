Auto travolge bicicletta e si ribalta, dopo aver urtato contro un albero

Cronaca

Rimini

| 18:10 - 23 Ottobre 2021

La bici incidentata e sullo sfondo l'auto ribaltata.



Un incidente dalla dinamica rocambolesca è avvenuto oggi (sabato 23 ottobre), intorno alle 17, in via Alfredo Panzini a Rimini, davanti al bar-pasticceria Belle Epoque. Due le persone ferite: un ciclista e una ragazza alla guida di una Citroen che, dopo aver colpito la bicicletta, è finita contro un cordolo, per poi rimbalzare contro un albero e cappottarsi in mezzo alla strada. Sul posto il personale del 118 con due ambulanze e automedica, la Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Da una prima ricostruzione, un'altra donna, a bordo di un'utilitaria, si è fermata per fare attraversare un pedone. A quel punto la Citroen si è affiancata all'altra vettura e nel sorpasso, c'è stata una leggera collisione che però ha avuto effetti nefasti: La Citroen infatti ha urtato una bicicletta, sulla cui sella si trovava un uomo, ed è poi finita ribaltata in mezzo alla carreggiata.