Fumo dai capannoni, scoppia incendio in una concimaia di Rimini

Cronaca

Rimini

| 17:13 - 23 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Incendio, nella notte tra venerdì e sabato (22-23 ottobre), in una concimaia di via San Martino in Venti a Rimini. Intorno alle 3.15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti - allertati dal fumo fuoriuscito dai capannoni della struttura - con quattro squadre a bordo di due autopompa-serbatoio, di una autobotte,e di un carro-aria. Le fiamme - divampate nella vasca di stoccaggio del composto organico - sono state soffocate con della 'schiuma' poi le operazione sono proseguite con il raffreddamento mediante acqua. Sul posto sono intervenute, complessivamente, 15 unità che hanno ripristinato le condizioni dopo un paio di ore.