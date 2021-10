Green Pass: sciopero della sanità, saltano visite ed esami del sangue prenotati

Attualità

Rimini

| 16:33 - 23 Ottobre 2021

Cartello al punto prelievi dell'ospedale di Novafeltria.



E' in corso uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati indetto dall'associazione sindacale Fisi - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, che al momento dovrebbe concludersi alle 23.59 di domenica 31 ottobre. Anche il personale sanitario vi ha aderito, con disagi per la cittadinanza. "Nelle giornate dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili", ha comunicato l'Ausl Romagna. Lo sciopero, organizzato per protestare contro l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass, ha fatto così saltare visite specialistiche e anche gli esami del sangue già prenotati, visto che nell'ambito dei servizi pubblici essenziali sono effettuati solo i prelievi urgenti. Come riportato dal Resto del Carlino, venerdì mattina (22 ottobre), ci sono stati momenti di tensione all'ospedale Ceccarini di Riccione: sono volati anche insulti verso il personale sanitario.