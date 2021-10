Basket D, la Stella brilla: CMO Ozzano battuto: 89-82

Sport

| 15:38 - 23 Ottobre 2021

La Stella Rimini (foto FB del club).

Successo della Stella Rimini sul proprio campo sul Cmo Ozzano per 89-82 al termine di un match giocato con forte intensità. La Stella parte con Pulvirenti, Frattarelli, Gori, Curcio e Serpieri, dopo tre minuti Frattarelli (due falli) deve lasciare il posto a Ferrini. Nella prima parte di gara si viaggia punto a punto fino alla fine del quarto quando la Stella con quattro bombe consecutive (due di Ferrini, una di Naccari e una di Curcio) allunga; all’avvicinarsi dell’intervallo gli ospiti recuperano fino a chiudere il periodo sul 50-50.

Gli ospiti continuano a giocare molto vicino al ferro ricorrendo poco al tiro dalla distanza: 11 i rimbalzi offensivi che fruttano 8 punti su secondi tiri. Nel terzo quarto i padroni di casa riprendono un vantaggio e lo portano fino al termine. Buona la prestazione di squadra che ha dovuto rinunciare a capitan Naccari dopo solo 12 minuti per un infortunio alla caviglia. Per Curcio 21 punti, 12 rimbalzi, 5 recuperi e 6 assist: per Frattarelli 20 punti, 10 rimbalzi, 6 falli subiti e 4 recuperi. Verni ha servito 6 assist.

Top score gli avversari Perini (27) e Ballardini (25). Prossimo match sabato prossimo a Bologna contro l'Audace, sperando nel recupero di Naccari e Frisoni, che ha subito un “pestone” nel finale.

Il tabellino

Polisportiva Stella-CMO Ozzano 89-82

Pol. Stella: Calderone ne, Cancellieri, Gori 13, Verni 7, Naccari 5, Pulvirenti 3, Ferrini 10, Serpieri 10, Curcio 21, Frisoni, Frattarelli 20. All. Casoli, Polverelli.

CMO Ozzano: Righi 3, Tantini, Landi J. 16, Landi L. 2, Scapinelli, Giannasi 6, Ballardini 25, Cernera, Perini 27, Galletti 3. All. Midulla.

PARZIALI: 31-24, 50-50, 71-65