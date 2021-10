La Polizia 'blinda' Miramare, due arresti e cinque denunce negli ultimi sette giorni

Cronaca

Miramare

| 15:04 - 23 Ottobre 2021

Auto della Polizia di Rimini (foto di repertorio).

Come spiegato dal Prefetto di Rimini Forlenza in una visita ufficiale dei delegati della Confcommercio, sono stati intensificati i controlli di Polizia nella zona di Rimini Sud, in particoare a Miramare, dopo alcuni episodi di furto e atti vandalici. Negli ultimi sette giorni sono state controllate 175 persone, due invece gli arresti e cinque le persone denunciate. I controlli hanno visto impegnati la Squadra Volante, il personale della Squadra Mobile, i Reparti Prevenzione Crimine, le Unità Cinofile da Bologna.