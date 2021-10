Motogp: a Misano Bagnaia in pole, strepitoso Marini terzo

Sport

Misano Adriatico

| 14:54 - 23 Ottobre 2021

Pecco Bagnaia (foto Snap Shot).



Francesco Bagnaia conquista la pole position nella categoria Motogp, quarta consecutiva e quinta stagionale. Un'altra gioia tricolore al Misano World Circuit dopo la pole di Antonelli in Moto3: Bagnaia ha preceduto l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller e un sorprendente Luca Marini sulla Ducati del Team Sky Vr46 Avintia, che per la prima volta in carriera ha conquistato la prima fila della Motogp. Duello serratissimo, con Bagnaia (1’33″045) che ha preceduto i due rivali rispettivamente di 25 e 85 millesimi.



Buon sesto tempo per Franco Morbidelli, che ha preceduto Marc Marquez (settimo, dopo salvataggio capolavoro e scivolata fuoripista), mentre davanti al pilota di Tavullia si sono piazzati Pol Espargarò e Oliveira. Dall'ottava alla dodicesima piazza troviamo Lecuona, un ottimo Petrucci, Zarco, Aleix Espargarò e Martin. Solamente quindicesimo il leader Quartararo, Rossi partirà 23esimo.